Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса

Украинские власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями. Об заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает «Укринформ».

«Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершил преступления», — заявил глава силового ведомства во время рабочей поездки в Житомир. Загороднюк отметил, что это позиция всех членов украинского правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования конфликта в Донбассе.

Он добавил, что Минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом, а «сейчас ситуация изменилась». Загороднюк считает, что сегодня Киев может предложить другое видение ситуации в Донбассе, которое будет согласовано с международными партнерами.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду Украины. По его словам, данный вопрос является для Киева политической «красной линией».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!