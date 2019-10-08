На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе

Разведению сил на линии соприкосновения в районе Золотого Луганской области мешают обстрелы. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, подготовка Киева в разведению войск проходит успешно. При этом министр заявил, что процесс может начаться только «после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено». По словам Загороднюка, украинские военные в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил и средств, находятся в полной боевой готовности и ведут наблюдение. Он отметил, что «в случае провокаций или обострения обстановки» военнослужащие готовы действовать «адекватно».

Ранее Загороднюк заявил, что разведение войск возможно при условии «прекращения российско-оккупационными войсками огня» и устойчивого соблюдения режима тишины, сообщала пресс-служба Министерства обороны Украины. Загороднюк добавил, что украинские военные отойдут на расстояние, позволяющее в случае нарушения договоренностей другой стороной сразу вернуться обратно. При этом глава оборонного ведомства отметил, что после завершения процесса контроль за демилитаризованной зоной будет осуществлять Национальная гвардия.

Материалы по теме Киев митингует против «формулы Штайнмайера» Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом

7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. По утверждению представителя Народной милиции ДНР, процесс урегулирования конфликта срывают на самом высоком уровне. Ранее Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать. По его словам, добровольцы останутся на линии соприкосновения, «чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru



