На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе

Разведению сил на линии соприкосновения в районе Золотого Луганской области мешают обстрелы. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
По его словам, подготовка Киева в разведению войск проходит успешно. При этом министр заявил, что процесс может начаться только «после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено». По словам Загороднюка, украинские военные в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил и средств, находятся в полной боевой готовности и ведут наблюдение. Он отметил, что «в случае провокаций или обострения обстановки» военнослужащие готовы действовать «адекватно».
Ранее Загороднюк заявил, что разведение войск возможно при условии «прекращения российско-оккупационными войсками огня» и устойчивого соблюдения режима тишины, сообщала пресс-служба Министерства обороны Украины. Загороднюк добавил, что украинские военные отойдут на расстояние, позволяющее в случае нарушения договоренностей другой стороной сразу вернуться обратно. При этом глава оборонного ведомства отметил, что после завершения процесса контроль за демилитаризованной зоной будет осуществлять Национальная гвардия.
7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. По утверждению представителя Народной милиции ДНР, процесс урегулирования конфликта срывают на самом высоком уровне. Ранее Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать. По его словам, добровольцы останутся на линии соприкосновения, «чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей».
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.