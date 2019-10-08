Националисты объявили мобилизацию для срыва разведения войск в Донбассе

Лидер партии «Национальный корпус» и основатель добровольческого батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий призвал украинцев помешать процессу разведения войск в Донбассе. Об этом он написал в своем блоге на сайте «Украинской правды».

По словам Билецкого, отказ Киева от планов отвести вооруженные силы от линии соприкосновения 7 октября является лишь «маленькой победой» батальона «Азов». Билецкий призвал своих сторонников помешать отводу украинских войск, который Киев ранее перенес на среду, 9 октября. Лидер «Азова» объявил о мобилизации, призвав участников войны в Донбассе и каждого украинца ехать в Золотое.

«Надо протестовать, надо показать свою позицию. Мы обязаны не допустить сдачи украинской земли. Когда на акцию выйдет несколько тысяч человек — тогда [президент Украины Владимир] Зеленский не решится вывести войска из Золотого», — написал Билецкий. При этом он выразил уверенность, что повторный срыв разведения войск в Донбассе станет победой в битве.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

В то же время представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что прибывшие 7 октября в Золотое министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак не смогли повлиять на бойцов добровольческого батальона, сообщает РИА Новости. По их словам, бойцы «Азова» продолжают находиться в населенном пункте.

Ранее заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт заявил, что добровольческие батальоны займут позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе. По его словам, в Донбасс готовы поехать тысячи добровольцев, которые не готовы отдать «ни одного метра украинской земли».

Материалы по теме Киев митингует против «формулы Штайнмайера» Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом

7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. По утверждению представителя Народной милиции ДНР, процесс урегулирования конфликта срывают на самом высоком уровне. Ранее Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать. По его словам, добровольцы останутся на линии соприкосновения, «чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!