ЛНР попросила у ООН защиты от националистов «Азова»

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обеспокоены угрозами бойцов батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

В ЛНР обратились к представителям миссий ООН и ОБСЕ, призвав их повлиять на Киев. По мнению властей ЛНР, это необходимо, чтобы не допустить срыва мирных «инициатив, предложенных представителями стран-участников нормандского формата».

Особенные опасения в Народной милиции ЛНР вызывают акции националистов Азова в зоне вооруженного конфликта, которые, как уверены в самопровозглашенной республике, направлены на срыв мирного процесса и выполнение достигнутых договоренностей о разведении сил в Донбассе.

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Ранее в ЛНР заявили, что не видят препятствий для разведения войск у населенного пункта Золотое в Донбассе. Таким образом в республике ответили на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, который заявил, что запланированное разведение войск в Донбассе сорвалось из-за обстрелов поселков Золотое и Петровское, и что украинская сторона вынуждена ждать перемирия.

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Ранее лидер добровольческого батальона «Азов» в составе Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое. О том, что формирования националистов не собираются покидать зону разведения войск, стало известно 6 октября во время массовых акций протеста против «формулы Штайнмайера», проходивших по всей Украине.

Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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