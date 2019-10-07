В ЛНР прокомментировали срыв разведения войск в Донбассе

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не видят препятствий для разведения войск у населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР.

По словам представителя ведомства Ивана Филипоненко, возобновление процесса реализации минских соглашений в части разведения сил и средств на участке остается возможным. Он также сообщил, что власти ЛНР передали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ всю необходимую информацию для разведения войск со стороны Луганска.

Филипоненко уточнил, что согласно утвержденному плану, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проводит мероприятия для обеспечения безопасного доступа на участок представителей ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за разведением сил в районе Золотого.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Донбассе, запланированное на понедельник, 7 октября, не состоится из-за срыва режима тишины. Пристайко добавил, что Киев не собирается разбирать фортификационные сооружения в том районе, и в случае, если со стороны ЛНР продолжатся нарушения обязательств, украинская армия вернется на позиции.

Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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