Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе

Добровольческие батальоны займут позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе. Об этом заявил заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR. Видеозапись опубликована на YouTube.

По его словам, около 20 тысяч человек являлись в разное время добровольцами УДА, и они не готовы отдать «ни одного метра украинской земли». «Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», — заявил заместитель Дмитрия Яроша.

При этом Гергерт призвал Зеленского быстрее понять тактику, которую Россия реализует в отношении вопроса урегулирования конфликта в Донбассе. При этом заместитель командира УДА потребовал встречи с украинским президентом, добавив, что чем быстрее она пройдет, тем быстрее начнутся «победные процессы в этой войне».

Гергерт отметил, что украинские власти могут достичь победы, только опираясь на свой народ, свою армию и своих волонтеров. По словам заместителя Яроша, добровольцы выступают против того, что «шепчет» президент России Владимир Путин, поскольку «все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации».

Материалы по теме Киев митингует против «формулы Штайнмайера» Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом

7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. По утверждению представителя Народной милиции ДНР, процесс урегулирования конфликта срывают на самом высоком уровне. В Донецке заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться.

Ранее лидер добровольческого батальона «Азов» в составе Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать. По его словам, бойцы батальона останутся на линии соприкосновения, «чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!