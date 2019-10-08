Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал, выступая на международном форуме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», сообщает БЕЛТА.

По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации Украина и Россия должны вместе принимать решения. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины... Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент считает, что окончания войны на юго-востоке Украины нельзя будет добиться без участия США в переговорном процессе. Лукашенко отметил, что Вашингтон вовлечен в происходящие на Украине политические и экономические процессы и американские политики этого уже не отвергают.

Материалы по теме Евросоюзное государство Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе

Белорусский лидер заявил, что Минск готов сыграть роль в миротворческом процессе, если на это будет воля и договоренность Москвы и Киева. «Мы готовы как близкие и родные люди сыграть ту роль, которая ими будет определена. Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина — это что-то единое. Не хочу сказать "один народ" — это кого-то бесит. А фактически — один народ. И мы воюем, не можем разобраться», — заявил белорусский президент.

Лукашенко высказался также о необходимости восстановления Донбасса: «Европа вроде бы помогает. Так помогайте так, чтобы был результат. Нужно не только остановить войну, нужно восстановить Донбасс». При этом он считает, что необходимы конкретные эффективные действия, которые откроют путь к проведению встречи глав государств в «нормандском формате», результатом которого должны стать твердые гарантии выполнения минских соглашений.

Материалы по теме Евросоюзное государство Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе

Ранее Лукашенко отметил, что прогресс по подписанию Киевом «формулы Штайнмайера» на Украине пытаются использовать против президента страны Владимира Зеленского. 7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после смены центральной власти. Киев обвиняет Россию в причастности к конфликту, Москва отрицает все обвинения в свой адрес. По инициативе Лукашенко Минск стал площадкой переговоров сторон конфликта. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Киев и самопровозглашенные республики подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!