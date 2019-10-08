Лукашенко заявил о вреде «формулы Штайнмайера» для Зеленского

Прогресс по подписанию Киевом «формулы Штайнмайера» на Украине пытаются использовать против президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Минске рады прогрессу в урегулировании конфликта в Донбассе, однако говорить об успешном исходе переговоров преждевременно. «Если кто-то думает, что после принятия решения в Минске, а там просто еще раз конкретизированы минские соглашения (...), лед тронулся, то нет, не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс», — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что Зеленского «загрузили страшным грузом» необходимости разрешения конфликта в Донбассе, оставив политика один на один с «не его проблемами». «Вы видите, что происходит в Киеве? Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть, нового президента. И Европа безмолвствует... Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека, каждый в собственных интересах», — отметил он.

Способность урегулировать конфликт на юго-востоке Украины является важным тестом для всей Европы, считает Лукашенко. По его словам, разрешение конфликта может показать, на что действительно способны европейские политики. Также президент вспомнил недавнюю встречу с Зеленским, отметив, что украинский лидер хочет решить проблему в стране, доставшуюся ему в наследство. «Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем», — резюмировал Лукашенко.

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Ранее, 7 октября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после смены центральной власти. Киев обвиняет Россию в причастности к конфликту, Москва отрицает все обвинения в свой адрес. По инициативе Александра Лукашенко Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Киев и самопровозглашенные республики подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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