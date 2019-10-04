Лукашенко и Зеленский насмешили зал словами про Владимира Владимировича

Видео: t.me/SputnikLive

Диалог президента Белоруссии Александра Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского в рамках II Форума регионов двух стран вызвал бурную реакцию зала. Соответствующую видеозапись в пятницу, 4 октября, разместил «Sputnik-Ближнее зарубежье» в своем Telegram.

На кадрах запечатлено, как белорусский лидер в ходе выступления, посвященного восстановлению товарооборота с Украиной, оговаривается и произносит «регионы России».

После того как Зеленский указывает на ошибку, Лукашенко говорит: «Я уже испугался, неужели я "Владимир Владимирович" сказал». На что украинский президент отвечает: «Слава богу, нет». В зале слышен смех и аплодисменты.

Встреча лидеров состоялась в рамках II Форума регионов двух стран, который проходит в Житомире. В ходе переговоров Лукашенко отметил, что Украина никогда не имела проблем с Белоруссией, и руководство страны будет оставаться для Киева «самыми добрыми» и надежными сторонниками.

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