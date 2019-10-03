Стали известны подробности предстоящей встречи Лукашенко и Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Украину обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским перспективы развития сотрудничества Минска и Киева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

Лукашенко проведет переговоры с Зеленским 4 октября в ходе II Форума регионов Белоруссии и Украины, который состоится в Житомире. В сообщении пресс-службы говорится, что главы государств подробно обсудят перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества и обменяются мнениями по вопросам повестки дня. Кроме того, Лукашенко выступит на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия Минска и Киева через «призму развития межрегиональных связей».

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В конце июля пресс-служба Лукашенко сообщала, что он провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого тот попросил Минск о помощи и принял решение посетить с визитом Белоруссию «в любое время и в любом формате». Также украинский президент подтвердил направленное Лукашенко приглашение посетить форум регионов в Житомире. В ходе разговора белорусский лидер поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду и пожелал успехов в дальнейшей работе. Также стороны обсудили тему урегулирования конфликта в Донбассе.

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