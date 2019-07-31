Зеленский пообещал приехать в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко посетить Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Сообщается, что между главами двух государств состоялся телефонный разговор. В ходе беседы Лукашенко предложил Зеленскому посетить его страну «в любое время и в любом формате». Украинский лидер, в свою очередь, напомнил о направленном ранее Лукашенко приглашении посетить Украину в рамках второго форума регионов Белоруссии и Украины.

«Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран», — подчеркнули в пресс-службе.

В ходе разговора президент Белоруссии поздравил Зеленского с успешной кампанией по выборам в Верховную Раду и пожелал успехов в дальнейшей работе. Зеленский затронул тему урегулирования конфликта в Донбассе.

В июле Лукашенко поддержал предложение Зеленского о проведении международной встречи в Минске для решения проблемы Донбасса. Тогда в пресс-службе Лукашенко напомнили, что мнение белорусского лидера о необходимости решать украинский кризис посредством диалога осталось неизменным. Президент считает, что наиболее эффективными были бы встречи лидеров Украины и России при его посредничестве. Он также высказывался о необходимости вовлечь в переговорный процесс США.

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