Лукашенко напомнил Зеленскому о братских связях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с победой на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, лидирующего по результатам подсчета голосов избирателей. Его слова приводит пресс-служба.

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«Фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Белоруссия всегда была и останется для Украины надежным соседом и добрым другом», — заявил белорусский лидер.

Он выразил убеждение, что деятельность Зеленского на посту президента позволит Украине добиться мира и гражданского согласия.

Ранее Лукашенко высказал мнение, что украинскому лидеру Петру Порошенко удастся переизбраться на второй срок. Комментируя так называемое протестное голосование за Зеленского, президент посоветовал украинцам остаться дома вместо того, чтобы голосовать за кандидата, который не устраивает их до конца, и потом «горько каяться десять или более лет».

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Позже белорусский лидер назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине. Однако Лукашенко не уточнил, кто именно выражал возмущение его словами. Тогда он подчеркнул, что не испытывает особых симпатий ни к Зеленскому, ни к Порошенко, однако сожалеет, что Зеленского «дубасят» различные СМИ.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 97 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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