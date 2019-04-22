Стала известна дата объявления итогов выборов президента на Украине

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала планируемую дату объявления окончательных итогов президентских выборов. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко, передает ТСН.
По словам Радченко, из-за праздников и выходных объявление официальных результатов может затянуться. Планируется, что окончательные итоги станут известны 30 апреля.
Отмечается, что предварительные результаты будут обнародованы уже через два-три дня.
Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 50 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.
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