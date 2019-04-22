Российские артисты поздравили Зеленского и попросились на гастроли

Российские исполнители Наташа Королева, Дима Билан и Николай Басков рассказали о своих надеждах об изменении курса Украины в связи с прошедшими президентскими выборами. После подсчета 42 процентов протоколов лидирует кандидат Владимир Зеленский. Их слова приводит РИА Новости.

Певица Наташа Королева заявила, что считает предварительные итоги голосования хорошими. Она призналась, что знакома с Зеленским лично, и выразила надежду, что он останется порядочным человеком на посту президента. Она добавила, что далека от политики, однако ее «запрещают и закрывают» на Украине.

Артист Николай Басков написал в Instagram-аккаунте, что рассчитывает на отмену запрета выступлений на Украине. «Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками», — признался певец.

Поп-исполнитель Дима Билан, в свою очередь, пожелал Зеленскому в Instagram оставаться объективным и верить в то, что «один человек зачастую меняет ход истории». «Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы!» — призвал артист.

В 2017 году Билан был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «незаконного пересечения украинской границы». Басков также был внесен в черный список российских исполнителей из-за посещения Крыма. В 2016-м Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезд на территорию страны на пять лет.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным опросов, во втором туре президентских выборов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов.

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