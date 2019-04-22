Лолита объяснила веру российских артистов в Зеленского

Лолита Милявская / Facebook

Эстрадная певица Лолита Милявская объяснила, почему российские артисты надеются, что им разрешат выступать на Украине при новом президенте Владимире Зеленском. Артистка опубликовала видео в Facebook.

Исполнительница заявила, что уже готова вылетать в Киев, так как считает, что с приходом к власти Зеленского российские знаменитости снова смогут беспрепятственно выступать на территории Украины. «Мы все снимались в проектах у Зеленского, — призналась она. — Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка».

22 апреля Николай Басков, Наташа Королева и Дима Билан поздравили Зеленского с победой на выборах и выразили надежду на то, что отношения между Киевом и Москвой наладятся.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 94 процентов бюллетеней Зеленский набрал около 73 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — менее 25 процентов голосов.

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