Зеленский раскрыл свои первые планы на посту президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, одерживает победу во втором туре выборов главы государства, заявил, что его первостепенная задача заключается в возвращении в страну «всех заключенных и пленных». Об этом сообщает ТАСС.

Также он заявил, что намерен продолжать работу по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но допустил перезагрузку этого процесса.

Материалы по теме Последняя битва Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?

Кроме того, Зеленский объявил, что заменит генерального прокурора Украины, которым с мая 2016 года является Юрий Луценко. По словам кандидата в президенты, это один из представителей старой команды, вместо которых будут назначаться новые люди.

Помимо этого политик пообещал, что администрация президента переедет в другое здание. С января 1992-го этот правительственный орган расположен в здании №11 на Банковой улице в Киеве.

Говоря о возможности предоставления государственного поста своему оппоненту по предвыборной гонке Петру Порошенко, который официально покинет должность президента в мае, Зеленский сказал, что при рассмотрении этого вопроса обратится к обществу. «Если они скажут, что хотят видеть его на том или ином посту, — может быть, я не знаю», — добавил он.

По данным опросов, во втором туре президентских выборов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!