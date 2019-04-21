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Экзитполы показали разгромную победу Зеленского на выборах президента Украины

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Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов набирает 73,2 процента голосов, свидетельствуют данные «Национального экзитпола-2019». Его оппонент — действующий глава государства Петр Порошенко получает 25,3 процента голосов.

Экзитпол, проведенный телеканалами «112 Украина» и NewsOne, показывает, что Зеленский получает поддержку 72,5 процента избирателей, Порошенко — 27,5, передает ТАСС. Схожие результаты выявил опрос, проведенный по заказу канала «1+1».

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех», — цитирует РИА Новости обращение Зеленского к гражданам Украины. Он также поблагодарил своих сторонников.

Публикация данных экзитполов стала возможной после закрытия избирательных участков на территории Украины в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал около 30 процентов голосов, Порошенко — почти вдвое меньше.

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