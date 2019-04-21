Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В беседе с полицейскими, которые пришли к нему в предвыборный штаб, Зеленский пояснил, что показал бюллетень после просьбы журналистов. По словам кандидата, в тот момент он не сориентировался.

На Зеленского составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, говорится на сайте Национальной полиции Украины; как пояснил главный юрист штаба шоумена Вадим Галайчук, эта сумма составит от 510 до 850 гривен (от 1,2 до 2 тысяч рублей). Материалы будут переданы в суд.

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О нарушении Зеленским тайны голосования сообщал 5 канал, владельцем которого является оппонент артиста на выборах действующий глава государства Петр Порошенко. Журналисты отметили, что в бюллетене кандидата, который он показал прессе, можно было рассмотреть крестик напротив его собственной фамилии. О проверке этой информации вскоре заявили в МВД Украины.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов, избирательные участки на территории страны закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший более 30 процентов голосов. Занявший второе место действующий президент Порошенко получил почти вдвое меньше голосов.

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