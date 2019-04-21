Зеленский проголосовал и зачитал рэп

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю, какое у вас было утро, а у нас хорошее. Для настроения жена включила Эминема», — рассказал он журналистам. После этого по просьбе репортеров кандидат напел несколько строчек из песен американского рэп-исполнителя.

Зеленский заявил, что после голосования он намерен направиться в штаб, где будет ожидать окончания голосования вместе со своей командой, после закрытия участков они подведут итоги выборов.

«Все будет хорошо, всех сделаем», — добавил он.

Второй тур президентских выборов проходит 21 апреля. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, действующий президент Петр Порошенко — почти в два раза меньше.

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