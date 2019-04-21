Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень. Об этом сообщает 5 канал, владельцем которого является оппонент Зеленского на выборах, действующий президент Петр Порошенко.

«Ой, нельзя показывать. Я не показал, вы не видели», — сказал Зеленский.

ТСН отмечает, что в его бюллетене можно было рассмотреть крестик напротив его собственной фамилии.

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Информация о демонстрации Зеленским своего бюллетеня проверяется полицией, сообщил на брифинге советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. «Будет дана надлежащая юридическая оценка», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов, избирательные участки на территории страны закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Лидером первого тура стал Зеленский, набравший более 30 процентов голосов. Занявший второе место действующий президент Петр Порошенко получил почти вдвое меньше.

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