Порошенко предупредил украинцев о боли

Действующий президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Он заявил о важности того, чтобы граждане руководствовались смыслом, иначе может быть больно, сообщает ТАСС.

Порошенко пришел на избирательный участок в Центральном доме офицеров в Киеве. Бюллетень в урну он опустил вместе со своим внуком. Президент отметил, что гордится уровнем организации выборов в ходе текущей электоральной кампании.

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«Важно, чтобы во время голосования граждане руководствовались смыслом, потому что не смешно. Сначала, может быть, смешно и весело, но потом, чтобы не было больно», — сказал он журналистам. Порошенко также признался, что «полагается на мудрость украинского народа».

Ранее свой голос на выборах отдал и его оппонент Владимир Зеленский. На избирательном участке он зачитал журналистам строчки из песен американского рэп-исполнителя Эминема. Во время голосования его атаковала активистка движения Femen с призывами «прекратить насиловать страну».

Второй тур президентских выборов на Украине проходит 21 апреля. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, Порошенко — почти в два раза меньше. Избирательные участки закроются в 20:00.

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