Зеленского захотели снять с выборов накануне голосования

Шестой апелляционный административный суд в Киеве рассмотрит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает «Интерфакс».

Иск подал наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Заявитель просит суд признать «нарушения в подкупе избирателей» и отменить решение Центризбиркома о регистрации кандидата Зеленского.

Иск рассмотрит 20 апреля в 21.00 коллегия из трех судей.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, действующий президент Петр Порошенко — почти в два раза меньше.

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