В штабе Зеленского ответили на требование снять его с выборов

Судебный иск об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины — бесперспективный и безосновательный. Об этом в субботу, 20 апреля, его команда написала в Telegram.

«Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения», — заявил главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук.

Он добавил, что заявитель — наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько — известен подачей «странных» исков. Например, он утверждал, что встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном была незаконной предвыборной агитацией.

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В штабе призвали не обращать внимания «на такие провокации».

Слушание проходит 20 апреля. Представитель Зеленского в суде попросил отказать в удовлетворении иска. Так же высказался и представитель украинского ЦИК, передает РИА Новости.

Об иске против Зеленского сообщалось ранее в субботу. Хилько просит суд признать «нарушения в подкупе избирателей» и отменить решение Центризбиркома о регистрации кандидата.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, действующий президент Петр Порошенко — почти в два раза меньше.

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