Жену Зеленского записали во враги Украины

В базе данных украинского сайта «Миротворец» появилась Елена Зеленская, супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В соответствующей записи в разделе «Чистилище» она фигурирует как «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований».

Это произошло после того, как в сети стали обсуждать репост, сделанный Зеленской в Facebook в апреле 2014 года. Тогда женщина поделилась на своей странице публикацией сообщества российского интернет-издания Life, предлагавшего гонорар в размере 15 тысяч рублей за видео, на котором запечатлено передвижение украинских войск. На изображении, которым сопровождалась публикация, была карта с Донецкой и Луганской областями Украины, где в то время и начался вооруженный конфликт между силовиками и местным ополчением.

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Соответствующая запись уже удалена со страницы Зеленской, но доступна с помощью сервиса Wayback Machine.

Зеленская в беседе с «Буквами» отказалась комментировать эту информацию, назвав ее глупостью. В избирательном штабе ее мужа, который 21 апреля примет участие во втором туре выборов президента Украины, не ответили на запрос издания.

Елена Зеленская — автор текстов для «Студии Квартал 95», сооснователем которой является ее супруг. РБК отмечает, что она «редко появляется на публике, почти не дает интервью и ведет закрытый Instagram».

На «Миротворце» публикуются личные данные журналистов, артистов, политиков и других людей, которые, например, посещали Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничали с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ресурс не имеет официального статуса, но на практике внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. В России доступ к «Миротворцу» заблокирован решением суда, деятельность сайта критикуется и за рубежом из-за публикации на нем персональной информации журналистов.

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