Жена Зеленского объяснила свое появление в списке врагов Украины

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена объяснила на своей странице в Facebook, почему она попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Зеленская пояснила, что оказалась в списках «Миротворца» из-за репоста в Facebook пятилетней давности. Из-за технических особенностей соцсети подводка к исходному посту оказалась скрыта, и на ее странице осталась только ссылка на публикацию российского интернет-издания Life с предложением вознаграждения за информацию о передвижении украинских войск.

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Также Зеленская показала скриншоты исходной записи, которой она поделилась на своей странице. Автор оригинального поста возмущалась содержанием публикации Life.

«Я не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя», — написала Зеленская. Она пригласила всех желающих изучить ее аккаунт и посмотреть, о чем она писала в 2014 году. Женщина отметила, что многие люди, разобравшись в ситуации, извинились перед ней.

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20 апреля Елена Зеленская появилась в базе данных украинского сайта «Миротворец» как «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований». Это произошло после того, как в сети стали обсуждать ее репост публикации Life от 2014 года с предложением получить 15 тысяч рублей за видео, на котором запечатлено передвижение украинских войск. На момент написания заметки информация о Зеленской с сайта удалена.

На «Миротворце» публикуются личные данные журналистов, артистов, политиков и других людей, которые, например, посещали Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничали с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ресурс не имеет официального статуса, но на практике внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. В России доступ к «Миротворцу» заблокирован решением суда, деятельность сайта критикуется и за рубежом из-за публикации на нем персональной информации журналистов.

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