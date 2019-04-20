В штабе Зеленского оправдались за «повстанцев ДНР»

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он в ходе дебатов с Петром Порошенко назвал повстанцами вооруженных сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский просто зачитал присланный ему гражданами вопрос, написал на своей странице в Facebook представитель штаба Дмитрий Разумков.

«Цензурой не занимаемся. Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента», — пояснил Разумков и приложил ссылки на выступления Порошенко в 2014 и 2015 годах, во время которых тот также называл сторонников ДНР и ЛНР повстанцами.

19 апреля на дебатах Зеленский спросил действующего президента, правда ли, что конфеты Roshen «есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР». «Ответа мы, как обычно, не получили…» — отметил Разумков.

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В свою очередь, Порошенко после дебатов заявил, что фраза Зеленского о повстанцах «означает или штампы России, или тотальную некомпетентность». Он обсудил слова своего соперника в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео.

Командование украинской армии также возмутилось высказыванием Зеленского. «"У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия", — напоминание президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженных сил. Вооруженные силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда!!!» — говорится в заявлении Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook.

Дебаты между Порошенко и Зеленским прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Их посетили 22 тысячи человек. Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.

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