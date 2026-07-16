Напавший с ножом на россиянина мигрант скрылся с места преступления

В Москве полиция задержала мигранта, напавшего на жителя Петербурга в 2025 году

В Москве полиция задержала 30-летнего уроженца Средней Азии, который с ножом напал на 38-летнего жителя Санкт-Петербурга, а потом скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Вечером 8 марта 2025 года мигрант избил мужчину на улице и ранил его ножом. После этого нападавший скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. На след злоумышленника удалось выйти более чем через год.

Ранее в Петербурге мужчина открыл огонь по грузчикам.