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Силовые структуры
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13:13, 16 июля 2026Силовые структуры

Напавший с ножом на россиянина мигрант скрылся с места преступления

В Москве полиция задержала мигранта, напавшего на жителя Петербурга в 2025 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полиция задержала 30-летнего уроженца Средней Азии, который с ножом напал на 38-летнего жителя Санкт-Петербурга, а потом скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Вечером 8 марта 2025 года мигрант избил мужчину на улице и ранил его ножом. После этого нападавший скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. На след злоумышленника удалось выйти более чем через год.

Ранее в Петербурге мужчина открыл огонь по грузчикам.

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