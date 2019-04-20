Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского

Петр Порошенко созвонился с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В ходе беседы глава государства осудил своего конкурента по предвыборной гонке Владимира Зеленского. В частности, Порошенко указал на применение оппонентом термина «повстанцы ДНР/ЛНР» в отношении «российских оккупационных войск в Донбассе».

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Глава американской дипломатии, в свою очередь, поздравил Порошенко «со свободными и демократическими выборами во время первого тура». Помпео пообещал Порошенко поддерживать Украину.

Ранее 20 апреля спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что США «пришли на Украину надолго». Он отметил, что Вашингтон видит своей задачей «поддержку мирной, сильной, демократической, процветающей и безопасной Украины».

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве также прошли дебаты с участием Порошенко и Зеленского. За прениями оппонентов наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Киев обвиняет Россию в ведении боевых действий в Донбассе, оккупации Крыма, агрессии в Керченском проливе и милитаризации приграничной с Украиной территории и акватории. Москва отвергает все обвинения.

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