США рассказали о важности Украины

Для США важно происходящее на Украине. Об этом заявила директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер в интервью украинскому отделению радиостанции Voice of America («Голос Америки»).

По ее словам, Вашингтону важен результат украинских президентских выборов, но именно жители страны решат, кто получит власть. «Мы были бы счастливы, если бы на Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы», — добавила она.

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Скиннер отметила, что президент США Дональд Трамп верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. В связи с этим он отошел от ряда решений предыдущих американских лидеров, и Вашингтон «взял на себя обязательства по вопросу украинской обороны», сказала она.

Ранее в апреле спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.

В конце марта сообщалось, что за последние пять лет Украина получила от США более 1,3 миллиарда долларов на развитие армии. Средства выделялись на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО.

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