США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность Владимира Зеленского.

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По словам Волкера, украинцы стоят перед выбором. «Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента, обещая массовые реформы? Или они хотят кого-то, кто, может быть, разочаровал их в некотором отношении, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо за последние 20 лет в Украине, и выступил против [президента России Владимира] Путина?» — отметил он.

На вопрос, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно и добавил, что на Украине проходят действительно демократические выборы.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур должен пройти 21 апреля. Кандидаты планируют провести дебаты на стадионе «Олимпийский». С призывом сразиться на словесной дуэли именно на главной спортивной арене страны обратился к своему сопернику Зеленский.

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