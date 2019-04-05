США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность Владимира Зеленского.
По словам Волкера, украинцы стоят перед выбором. «Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента, обещая массовые реформы? Или они хотят кого-то, кто, может быть, разочаровал их в некотором отношении, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо за последние 20 лет в Украине, и выступил против [президента России Владимира] Путина?» — отметил он.
На вопрос, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно и добавил, что на Украине проходят действительно демократические выборы.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур должен пройти 21 апреля. Кандидаты планируют провести дебаты на стадионе «Олимпийский». С призывом сразиться на словесной дуэли именно на главной спортивной арене страны обратился к своему сопернику Зеленский.