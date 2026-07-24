Аксаков спрогнозировал ключевую ставку к концу 2026 года

Аксаков: К концу года ключевая ставка может снизиться до 13 процентов

Решение Банка России снизить ключевую ставку на символические 0,25 процентного пункта связано со стремлением регулятора точнее определить проинфляционные риски и подтвердить тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, к концу года ключевая ставка имеет шансы упасть до 13 процентов. Парламентарий уверен, что Центробанк не намерен рисковать финансовой стабильностью и будет дожидаться более устойчивых данных по инфляции.

Аксаков напомнил, что до конца года пройдут три заседания по ключевой ставке. Причем особенно важными окажутся последние два, так как они пройдут после подготовки правительством бюджетных корректировок на текущий год и проекта на следующую трехлетку, а также после плановой индексации тарифов ЖКХ.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14 процентов.