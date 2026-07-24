Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 24 июля 2026 (обновлено: 15:10, 24 июля 2026)Экономика

Аксаков спрогнозировал ключевую ставку к концу 2026 года

Аксаков: К концу года ключевая ставка может снизиться до 13 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Решение Банка России снизить ключевую ставку на символические 0,25 процентного пункта связано со стремлением регулятора точнее определить проинфляционные риски и подтвердить тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, к концу года ключевая ставка имеет шансы упасть до 13 процентов. Парламентарий уверен, что Центробанк не намерен рисковать финансовой стабильностью и будет дожидаться более устойчивых данных по инфляции.

Аксаков напомнил, что до конца года пройдут три заседания по ключевой ставке. Причем особенно важными окажутся последние два, так как они пройдут после подготовки правительством бюджетных корректировок на текущий год и проекта на следующую трехлетку, а также после плановой индексации тарифов ЖКХ.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России нанесли удар по оружейной выставке на Украине
    Страна-сосед России заподозрила гражданина в работе на российские спецслужбы
    Иностранец четыре недели страдал в китайском лагере для худеющих и сбросил 51 килограмм
    Сопровождавшего девушку на инвалидной коляске россиянина жестоко избили
    Вероятность обрушения на Москву аномальной жары из Европы оценили
    Иран уничтожил центр обработки данных Amazon
    Раскрыты подробности переговоров Лаврова с главой МИД Китая
    Россиянам перечислили небезопасные для домашних букетов цветы
    Решение ЦБ по ставке назвали осторожным
    Москвичам спрогнозировали возвращение жары
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok