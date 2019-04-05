Порошенко оказался «чист»

В организме кандидата на пост президента Украины, действующего главы государства Петра Порошенко не выявлены психоактивные вещества. Такие результаты показал экспресс-тест, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главврача Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимира Ярого.

Результаты более основательного исследования поступят в течение ближайших двух часов, уточнил он. После этого в распоряжении врачей будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови Порошенко.

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Действующий президент Порошенко и другой кандидат на пост главы государства шоумен Владимир Зеленский сдали анализы утром 5 апреля. Украинский лидер сделал это в медицинском пункте на стадионе «Олимпийский», где оба кандидата, как ожидается, проведут дебаты, а Зеленский — в одной из частных клиник Киева, принадлежащей его другу. Экспертизу провели по требованию артиста, который и вызвал оппонента на дебаты на «Олимпийском», главной спортивной арене страны.

Модератором мероприятия Зеленский захотел видеть бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, которая выбыла из президентской гонки по итогам первого тура, заняв третье место. Она пообещала подумать над предложением шоумена.

В первом туре выборов президента Украины Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур, согласно законодательству страны, должен состояться 21 апреля.

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