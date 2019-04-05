Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.

«Не ищите причин для отказа и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду», — заявил он.

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Порошенко добавил, что сам он много раз «принимал вызов не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть верховный главнокомандующий», — резюмировал он.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов.

Модератором дебатов захотели видеть Юлию Тимошенко, не прошедшую во второй тур выборов, а на само «шоу» предложили продавать билеты.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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