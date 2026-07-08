Назван единственный для Ле Пен способ стать президентом Франции

Политолог Федоров: Ле Пен может выиграть выборы Франции, если ее оппонентом будет Меланшон

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сможет победить на президентских выборах во Франции 2027 года, только если ее оппонентом во втором туре будет лидер левых сил Жан-Люк Меланшон. Об этом заявил научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, передает НСН.

По словам исследователя, кандидат «Национального объединения» гарантированно выходит во второй тур президентских выборов. Однако если ее соперником будет преемник действующего лидера страны Эммануэля Макрона, то остальные избиратели объединятся вокруг него. Чтобы победить Ле Пен, ей нужен во втором туре соперник крайне левых взглядов, который отпугнет умеренных избирателей.

«Единственный шанс, который может быть у Марин Ле Пен, если во второй тур выйдет Меланшон. Тогда у нее будет реальная возможность победить. В этом случае правые, скорее всего, предпочтут Ле Пен, как лучшую из бед, нежели Меланшона, крайне левого, который говорит о новой Франции и открывает дверь мигрантам», — отметил политолог.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года. При этом французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор политику за нецелевое использование средств Европейского союза.

Это решение ставит под угрозу планы политика участвовать в президентских выборах, поскольку обязательство носить электронный браслет создает логистические и политические препятствия.