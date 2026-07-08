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14:34, 8 июля 2026Спорт

Еще один тренер вылетевшей с ЧМ-2026 команды ушел в отставку

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ушел в отставку после вылета команды с ЧМ-2026. Об этом сообщает сайт Хорватского футбольного союза.

Далич работал с хорватской сборной с 2017 года. Под его руководством она завоевала серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в 2018 и 2022 году. «Когда я возглавил сборную, то никогда не мечтал о том, что мы добьемся того, чего достигли за эти годы. Не могу описать, как я горжусь каждой победой, но более всего — единством, которого мы достигли внутри команды и с хорватским народом», — заявил 59-летний Далич.

Также тренер рассказал, что он мог пересмотреть решение об уходе благодаря поддержке болельщиков, но не стал этого делать. «Чувствую, что сейчас подходящий момент для завершения этой невероятной эпохи. Я ухожу с гордостью за то, что внес свой вклад в величайшие достижения хорватского футбола в истории», — отметил Далич.

Далич стал очередным тренером, который подал в отставку после вылета своей команды с чемпионата мира. Ранее это сделал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Его подопечные уступили сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 0:1. Хорваты, в свою очередь, проиграли португальцам в матче первого раунда плей-офф — 1:2.

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