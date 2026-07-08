Тренер сборной Португалии ушел с поста после вылета команды с ЧМ-2026

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ушел с поста после вылета команды с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ушел с поста после вылета команды с Чемпионата мира (ЧМ) по футболу — 2026. Об этом сообщается на сайте Португальской футбольной федерации (FPF).

Португальцы в 1/8 финала чемпионата мира проиграли сборной Испании со счетом 0:1. «FPF благодарит Мартинеса за профессионализм и преданность делу, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол», — говорится в заявлении федерации.

Отмечается, что FPF уже начала поиск нового главного тренера для национальной сборной. Перед ним будет стоять задача «по продвижению амбиций и культуры побед сборной Португалии».

Испанцы после матча с португальцами вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где встретятся со сборной Бельгии. Игра пройдет 10 июля в Инглвуде, США, она начнется в 22:00 по московскому времени.