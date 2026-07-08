Нолан сравнил актрису фильма «Одиссея» с Хитом Леджером

Кристофер Нолан: Актриса «Одиссеи» Саманта Мортон сыграла на уровне Хита Леджера

Режиссер Кристофер Нолан заявил, что актриса Саманта Мортон поразила съемочную группу фильма «Одиссея» так же, как Хит Леджер в роли Джокера. Его слова приводит The L.A. Times.

В картине Нолана Мортон исполнила роль Цирцеи. По словам кинематографиста, несмотря на небольшое количество экранного времени, персонаж Саманты оказывает значительное влияние на сюжет. Кристофер подчеркнул, что всегда восхищался талантом Мортон, который она в очередной раз показала на площадке «Одиссеи».

«После одного из дублей команда бурно ей аплодировала. Потом я разговаривал с Эммой (продюсер Эмма Томас, жена Кристофера Нолана — прим. "Ленты.ру"), и она вспомнила, что в последний раз такое было с Хитом Леджером на съемках "Темного рыцаря"», — поделился постановщик.

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