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15:21, 8 июля 2026Мир

Иран пригрозил США наказанием

Иран пригрозил США наказанием за агрессивные действия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иран в ближайшее время объявит о дополнительных мерах в ответ на агрессивные действия США и их союзников. Об этом заявил зампредседателя комитета по нацбезопасности иранского парламента Аббас Могтадаи в интервью телеканалу SNN.

«В ближайшие дни станут очевидны дополнительные меры иранской политики, направленные на наказание агрессора и поддержавших его государств. Комиссия по национальной безопасности и внешней политике окажет максимальное содействие принятию решительных, хорошо обоснованных решений, которые приведут к такому наказанию врага, о котором он впоследствии пожалеет», — сказал политик.

Могтадаи также отметил, что иранцы больше не верят подписи президента США Дональда Трампа, считая, что американцы в отчаянии пытаются оскорбить власти Ирана.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном.

По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла. Он также добавил, что «США должны избавиться от этой раковой опухоли».

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