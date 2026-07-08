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Забота о себе
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15:27, 8 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали главную опасность еды с плесенью

Терапевт Азизова: опасность плесени в том, что некоторые виды вырабатывают микотоксины
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SnowCatLens / Shutterstock / Fotodom

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова объяснила, почему нельзя есть еду, которая начала плесневеть. О том, чем опасны такие продукты, доктор рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Главной опасностью плесени врач назвала то, что некоторые ее виды вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, не имеющие вкуса и запаха и при этом устойчивые к нагреванию, а потому способные сохраняться в продуктах даже после термической обработки. «Воздействие этих веществ на организм человека связано с риском острых отравлений, поражения печени и почек, ослабления иммунной системы, развития онкологических заболеваний», — предостерегла Азизова.

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Доктор добавила, что определить на глаз, какой именно вид плесени появился на еде и выделяет ли он микотоксины, невозможно — для этого необходим лабораторный анализ. Она подчеркнула, что даже удаление испорченного участка на продукте также не гарантирует безопасность, так как плесень — это микроскопические грибы, которые образуют разветвленную сеть внутри продукта, а на поверхности видна лишь малая их часть.

Ранее врач Ирина Волгина назвала самую опасную в жару еду. Она рассказала, что в такую погоду особую угрозу представляют кондитерские изделия с кремовой начинкой, содержащие молочные продукты и яйца.

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