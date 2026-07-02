Россиянам назвали самую опасную еду в жару

Врач Волгина: При жаре срок годности многих продуктов резко сокращается

С повышением температуры воздуха начинается сокращение сроков хранения продуктов питания и ускорение процессов их порчи, а также возрастает риск активного взаимодействия между собой патогенных микроорганизмов, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Эксперт рассказала, что в условиях жаркого климата особую угрозу представляют кондитерские изделия с кремовой начинкой, содержащие молочные продукты и яйца. При выборе мясных продуктов в жаркую погоду стоит учитывать риск приобретения изделий, подвергшихся недостаточной термической обработке.

«Молочные продукты также представляют собой потенциальный источник инфекции в жаркую погоду. При нарушении условий хранения в них могут активно размножаться микроорганизмы, такие как Streptococcus spp., что может привести к контаминации и развитию пищевых инфекций», — сказала Волгина.

Важно учитывать, что в условиях повышенных температур сроки хранения продуктов значительно сокращаются, а требования к условиям их хранения становятся более строгими врач Ирина Волгина

Эксперт отметила, что, несмотря на разнообразие микроорганизмов, вызывающих пищевые отравления, клинические проявления таких состояний часто схожи. К ним она отнесла жар, общую слабость, озноб, тошноту, рвоту, диарею и абдоминальные боли. Волгина порекомендовала в таких случаях незамедлительно вызывать врача, а до прибытия медицинского специалиста провести промывание желудка, увеличить потребление жидкости и принять энтеросорбенты.

Ранее акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова объяснила, почему симптомы молочницы могут возвращаться чаще трех-четырех раз в год. Одной из основных причин частых рецидивов грибка кандида Кирикова назвала агрессивную гигиену.