Женщинам раскрыли причины постоянных рецидивов молочницы

Гинеколог Кирикова назвала агрессивную гигиену причиной рецидивов молочницы

Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова объяснила, почему симптомы молочницы могут возвращаться чаще трех-четырех раз в год. Причины постоянных рецидивов заболевания она раскрыла женщинам в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из основных причин частых рецидивов молочницы Кирикова назвала агрессивную гигиену. «Частые подмывания, агрессивные средства, спринцевания — все это нарушает естественную микрофлору влагалища и делает слизистую более уязвимой», — предупредила она.

Другой возможной причиной может быть самостоятельное лечение молочницы, добавила врач. В то же время она уточнила, что у зуда могут быть и другие причины: бактериальный вагиноз, смешанные инфекции или различные дерматологические состояния.

Также к рецидивам молочницы приводит привычка не доводить курс лечения до конца. «Многие женщины прекращают терапию, когда проходят симптомы. Но грибок при этом может сохраняться в небольшом количестве и при первом же ослаблении иммунитета снова активируется», — предостерегла Кирикова.

Кроме того, молочница может возвращаться из-за неправильного питания в котором присутствуют алкоголь, избыток дрожжевых продуктов, глютена и рафинированной пищи. Еще одной причиной, по словам врача, может стать то, что партнер женщины после ее заболевания не прошел лечение.

