12:32, 27 марта 2026

Названы убивающие женское здоровье повседневные привычки

Врач Самама: Чрезмерная интимная гигиена чревата вымыванием полезной микрофлоры
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Некоторые повседневные привычки на первый взгляд кажутся безобидными, но они буквально убивают женское здоровье, предупредила гинеколог Маризе Самама. Об этом пишет издание Terra.

Самама призвала отказаться от тесной одежды, поскольку она повышает влажность в интимной зоне, что чревато усиленным размножением патогенов. То же самое, по ее словам, касается и регулярного использования прокладок.

Еще одной вредной привычкой специалистка назвала чрезмерную интимную гигиену. Дело в том, что водные процедуры, которые выполняются несколько раз в день, приводят к вымыванию полезной микрофлоры. Кроме того, проблемы в этой области могут возникнуть из-за сна в нижнем белье, так как оно препятствует естественной вентиляции, подчеркнула врач.

Также, чтобы избежать различных заболеваний, Самама порекомендовала в период менструации менять одноразовые средства интимной гигиены каждые четыре часа, правильно питаться, снизить уровень стресса, не заниматься самолечением, не практиковать вагинальные спринцевания и не удалять полностью волосы с лобка.

Ранее гинеколог Евгений Кучер перечислил убивающие женское либидо факторы. Он утверждает, что сексуальное влечение может снизиться из-за недостатка сна.

    Последние новости

    Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Раскрыта неожиданная связь между состоянием десен и памятью

    Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

    Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

    Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

    Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

    В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

    В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией

    В России прокомментировали атаку с коктейлями Молотова на Русский дом в Праге

    Все новости
