Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 18 марта 2026

Названы убивающие женское либидо факторы

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Снижение сексуального влечения — это проблема, с которой сталкиваются около 32 процентов женщин, заявил гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Кучер. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал факторы, которые убивают интерес к сексу у женщин.

Первой такой привычкой врач назвал недостаток сна. Кучер объяснил, что он приводит гормональным сбоям, ухудшению настроения и, как следствие, к снижению либидо. «Негативное влияние оказывают и вредные привычки. Употребление алкоголя и курение значительно снижают уровень сексуального влечения у женщин», — предупредил врач.

Кроме того, негативно влиять на либидо может прием некоторых препаратов, в том числе антидепрессантов, гормональных контрацептивов и лекарств от гипертонии. Также причиной могут быть гормональные нарушения, заболевания щитовидной железы или депрессия, а также несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.

А вот регулярная физическая активность, напротив, улучшает кровообращение и стимулирует выработку эндорфинов, что положительно сказывается на либидо, уточнил гинеколог.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала продукт, повышающий сексуальное влечение. По ее словам, на либидо положительно влияет кинза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запятнали свои грязные руки кровью невинных». Серый кардинал Ирана погиб в результате удара Израиля. Тегеран пообещал отомстить

    В России упали цены на один продукт

    Похожие на Гитлера и Зеленского кандидаты поборются за пост мэра во Франции

    Российская туристка не могла покинуть гостиницу в Дубае

    Написавшая детскую книгу о скорби женщина отравила мужа коктейлем из-за долгов

    Названы убивающие женское либидо факторы

    Стало известно о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника

    Лихачев заявил об отсутствии пострадавших при ударе по АЭС «Бушер»

    Студент из-за вечно занятого туалета нашел омерзительный способ справлять нужду

    Крым спасли от этнических чисток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok