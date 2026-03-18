Названы убивающие женское либидо факторы

Гинеколог Кучер заявил, что недостаток сна и алкоголь снижают либидо у женщин

Снижение сексуального влечения — это проблема, с которой сталкиваются около 32 процентов женщин, заявил гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Кучер. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал факторы, которые убивают интерес к сексу у женщин.

Первой такой привычкой врач назвал недостаток сна. Кучер объяснил, что он приводит гормональным сбоям, ухудшению настроения и, как следствие, к снижению либидо. «Негативное влияние оказывают и вредные привычки. Употребление алкоголя и курение значительно снижают уровень сексуального влечения у женщин», — предупредил врач.

Кроме того, негативно влиять на либидо может прием некоторых препаратов, в том числе антидепрессантов, гормональных контрацептивов и лекарств от гипертонии. Также причиной могут быть гормональные нарушения, заболевания щитовидной железы или депрессия, а также несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.

А вот регулярная физическая активность, напротив, улучшает кровообращение и стимулирует выработку эндорфинов, что положительно сказывается на либидо, уточнил гинеколог.

