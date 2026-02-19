Реклама

Россиянам назвали продукт для повышения либидо

Врач-диетолог Макиша заявила, что кинза повышает либидо
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала продукт, повышающий сексуальное влечение — либидо. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам диетолога, на либидо положительно влияет кинза. Также Макиша заявила, что эта зелень укрепляет сосуды. «Если сосуды эластичные, то эректильная функция хорошая», — уточнила она.

Ранее врач-эндокринолог Алевтина Оранская раскрыла неочевидную причину импотенции у мужчин младше 45 лет. Как рассказала специалистка, проблемы с эректильной функцией могут возникать из-за повышенного уровня одного вещества в крови.

Перед этим врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева указала на распространенную ошибку мужчин с импотенцией. Она также призвала тех, кто столкнулся с этой проблемой, обращаться к кардиологу.

