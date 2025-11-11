Интернет и СМИ
Малышева назвала распространенную ошибку столкнувшихся с импотенцией мужчин

Врач Елена Малышева назвала ошибкой поход к психологу при импотенции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала распространенную ошибку, которую совершают мужчины, столкнувшиеся с импотенцией. Об этом она высказалась в эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала.

По словам Малышевой, ошибкой при импотенции является поход к психологу. Врач объяснила, что такой специалист не способен избавить от эректильной дисфункции. «Проблема с потенцией возникла — пулей к кардиологу, а потом к урологу», — дала она совет мужчинам.

Ее коллега Герман Гандельман заявил, что импотенция часто является предвестником инфаркта или инсульта.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» раскрыли россиянам способы быстро заснуть ночью. В частности, специалисты посоветовали тем, кто проснулся посреди ночи, выпить стакан воды мелкими глотками.

