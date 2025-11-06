Интернет и СМИ
Малышева раскрыла способы быстро заснуть при пробуждении ночью

Врач Елена Малышева посоветовала выпить стакан воды при пробуждении ночью
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам способы быстро заснуть при пробуждении ночью. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева посоветовала тем, кто проснулся посреди ночи, выпить стакан воды мелкими глотками. «Следующее: вы спокойно ложитесь в постель на удобную вам подушку и используете технику заземления», — дал рекомендацию Гандельман. Он объяснил, что эта техника заключается в переключении внимания с внутренних переживаний на телесные ощущения — например, можно по очереди расслабить все части тела.

Также врач заявил, что спать нужно под тяжелым одеялом. Еще одним способом быстро заснуть Гандельман назвал выполнение дыхательной гимнастики: сделать медленный вдох, затем задержать дыхание на несколько секунд, после чего сделать медленный выдох.

«Это все технические приемы, чтобы в три часа ночи уснуть. Если вам не хочется в туалет, если вы можете оставаться лежать, оставайтесь и лежите. Не надо подскакивать и включать свет. Если есть маска на глаза, спите только в маске», — подытожила Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» запретили россиянам заказывать в ресторане популярное блюдо. По словам специалистов, оно может привести к слабости, анемии и интоксикации организма.

