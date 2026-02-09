Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:56, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Алевтина Оранская назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидную причину импотенции у мужчин до 45 лет. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Оранская рассказала, что импотенция у мужчин в этом возрасте может появляться из-за повышенного уровня сахара в крови. «Эректильная дисфункция — это раннее осложнение, которое возникает при преддиабете», — отметила врач.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал продукт, улучшающий потенцию. Он рассказал, что таким эффектом обладает острый перец, так как он расширяет сосуды.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева назвала ошибку мужчин, столкнувшихся с импотенцией. По ее словам, мужчинам с эректильной дисфункцией не следует обращаться к психологу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

    Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

    Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

    Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки

    Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

    Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

    Принтеры перестали работать с Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok