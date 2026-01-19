Россиянам назвали улучшающий потенцию продукт

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам продукт, который улучшает потенцию. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, он уточнил, что речь идет об остром перце, в частности, перце чили.

Гандельман рассказал, что при употреблении острого перца в организме вырабатывается оксид азота, расширяющий сосуды. По его словам, благодаря этому эффекту у мужчин улучшается эрекция. «Мы, кардиологи, его (перец чили — прим. Ленты.ру) просто обожаем», — заключил специалист.

Ранее диетолог Марина Макиша раскрыла продукт на новогоднем столе, который улучшает потенцию. Таковым специалист сочла красную икру.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева указала на ошибку мужчин, столкнувшихся с импотенцией. Она заявила, что неверно поступают те, кто обращается к психологу при проблемах с эрекцией.