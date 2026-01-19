Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:04, 19 января 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающий потенцию продукт

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам продукт, который улучшает потенцию. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, он уточнил, что речь идет об остром перце, в частности, перце чили.

Гандельман рассказал, что при употреблении острого перца в организме вырабатывается оксид азота, расширяющий сосуды. По его словам, благодаря этому эффекту у мужчин улучшается эрекция. «Мы, кардиологи, его (перец чили — прим. Ленты.ру) просто обожаем», — заключил специалист.

Ранее диетолог Марина Макиша раскрыла продукт на новогоднем столе, который улучшает потенцию. Таковым специалист сочла красную икру.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева указала на ошибку мужчин, столкнувшихся с импотенцией. Она заявила, что неверно поступают те, кто обращается к психологу при проблемах с эрекцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение певицы Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok