Трамп потребовал уважения от Европы

Bloomberg: Трамп на закрытой части саммита НАТО призвал Европу больше уважать США

Американский лидер Дональд Трамп на закрытом заседании саммита НАТО призвал европейские страны больше уважать США и тратить больше денег на оборону. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В сегодняшнем закрытом выступлении Трампа перед лидерами НАТО Иран занимал важное место, и он продемонстрировал такое же разочарование, как и на публике. Трамп дал понять, что больше не хочет вести переговоры с иранцами, после чего снова заявил, что европейцы должны больше уважать США и увеличить свои военные расходы», — передает агентство.

По данным журнала Politico, союзники США рассчитывали, что глава Белого дома прибудет на саммит в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его жесткой позицией по отношению к политике альянса.

Ранее Трамп, комментируя взаимные удары сторон, заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.