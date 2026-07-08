Трамп сорвал позитивный настрой саммита НАТО

Politico: Трамп сорвал надежды союзников по НАТО на договоренности

Союзники США в НАТО рассчитывали, что американский лидер Дональд Трамп прибудет на саммит в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его жесткой позицией по вопросам альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мы все делаем в точности то, чего требовали американцы, и то, что мы должны делать для нашей собственной безопасности. Но сегодняшнее утро, посвященное новым крупным расходам на оборону, теперь омрачено жалобами по поводу Гренландии», — заявил дипломат НАТО.

При этом представители НАТО опасаются, что жесткая риторика Трампа сохранится и во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Однако бывшие чиновники альянса отмечают, что подобная манера поведения президента США уже не стала неожиданностью для союзников, которые заранее учитывали такой сценарий.

Ранее сообщалось, что Зеленский настроен оптимистично перед переговорами с Трампом и другими лидерами НАТО на саммите в Турции.